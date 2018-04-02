لقي شابًا مصرعه أسفل عجلات قطار العياط القادم من القاهرة والمتجه إلى محافظات الصعيد، أثناء محاولته عبور مزلقان الطريق في الوقت الذي تصادف فيه قدوم قطار على شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقال مصدر أمني إن غرفة إدارة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الخدمات الامنية المكلفة بتأمين محطة قطار العياط، بمصرع شاب تحت عجلات القطار بالقرب من المحطة، فانتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات البلاغ والتأكد من صحته.

وأضاف المصدر أنه عقب وصول القوات الأمنية لفحص البلاغ تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، قسمه القطار إلى نصفين، وبإجراء التحريات اللازمة التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن الشاب عبر شريط السكة الحديد وقت قدوم القطار، ما أدى إلى اصطدامه به وسقوطه قتيلا متأثرا بجراحه.

وأخطر اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة بالواقعة، فأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيها.