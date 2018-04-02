البدري : هدفنا تحقيق أرقام قياسية بعد حسم الدوري

أعرب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طنطا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 30 بمسابقة الدوري الممتاز، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هامة للغاية رغم نجاح الأحمر في حسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بست جولات.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب مباراة طنطا: "نمر بمرحلة هامة، لدينا مباريات في الدوري نريد من خلالها تجهيز أنفسنا لمواجهات إفريقيا، بالإضافة للقاءات كأس مصر".

وأضاف: "أيضا نسعى لتحقيق أرقام قياسية في المسابقة المحلية، واللاعبين لديهم وعي كبير ويدركون كل هذه الأهداف وكيفية تحقيقها".

وأشار البدري إلى أن جميع لاعبي الفريق ظهروا بشكل جيد وخصوصا الحارس علي لطفي وأكرم توفيق لاعب الوسط، موضحا أن لطفي حارس كبير وأكرم لاعب واعد وهو ما أكد عليه أكثر من مرة في أوقات سابقة.

وكشف المدير الفني للأهلي عن أنه تحدث مع لاعبيه الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب الوطني وأكد لهم أن الفرصة متاحة أمام الفريق لتحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال المباريات المتبقية من الدوري