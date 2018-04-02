تركي آل شيخ يهنئ «السيسي» لفوزه بفترة رئاسية ثانية

هنأ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال «آل شيخ»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «خالص التهنئة للشعب المصري، ولمصر العزيزة على قلوبنا، حفظها الله وأدام عليها المزيد من الخير والتقدم».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.