الإسكندرية تستعد للاحتفال بإعلان اسم رئيس مصر القادم

تشهد ميادين «الورديان، القائد إبراهيم، فيكتور عمانويل، الساعة، محمد نجيب»، في السابعة من مساء اليوم الإثنين، 5 احتفالات، شرق ووسط وغرب الإسكندرية، بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وتسمية رئيس الجمهورية الجديد، والذي أظهرت المؤشرات الأولية أنه المرشح عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تقوم شرطة الإسكندرية، بتأمين تلك الاحتفالات، عبر الشرطة «النظامية والسرية» والمجموعات القتالية، وسيارات التدخل السريع، بهدف إظهار رسالة للعالم بأن مصر أم الدنيا ومهد الحضارات، بحسب بيان إدارة الإعلام والعلاقات بمديرية أمن الثغر، اليوم الإثنين.