نجم ريال مدريد يغيب شهرا عن الملاعب للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين أن لاعبه خوسيه اجناسيو فيرنانديز "ناتشو" يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وكان ناتشو قد غادر ملعب لقاء ريال مدريد أمام لاس بالماس أول أمس السبت في الدقيقة 28 للإصابة.

ولم يحدد ريال مدريد في بيانه المدة التي سيغيبها المدافع الإسباني، في الوقت الذي كشف فيه طبيب الفريق، خوسيه جونزاليز، لوسائل الإعلام الإسبانية أن اللاعب قد يغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تصريحات طبيب ريال مدريد تؤكد غياب ناتشو عن مباراتي يوفنتوس في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، هذا بالإضافة إلى غيابه عن أربع مباريات بالدوري الإسباني "الليجا" أمام أتلتيكو مدريد وملقة وأتلتيك بيلباو وليجانيس.

ويسعى الجهاز الطبي لريال مدريد إلى تأهيل اللاعب قبل مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" في الخامس أو السادس من مايو المقبل.

وتعتبر هذه هي الإصابة الأولى لناتشو مع الفريق الأول لريال مدريد.