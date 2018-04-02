أعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيبحث المشاريع الاستراتيجية، التى تشمل مشاريع الطاقة، والقضايا الدولية ومن بينها القضية السورية، أثناء زيارته المرتقبة إلى أنقرة التى تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الصحفى للكرملين أن زيارة بوتين تأتى تلبية لدعوة من نظيره التركى رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه: «سيتم بحث آفاق تنمية التعاون التجارى الاقتصادى الثنائى، وسير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وعلى وجه الخصوص، فى مجال الطاقة. ويخطط للتطرق للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما فى ذلك العمل المشترك على مكافحة الإرهاب والأوضاع فى سوريا»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتابع البيان أن الرئيس الروسى سيبحث خلال الزيارة مع نظيريه الإيرانى حسن روحانى، والتركى أردوغان، تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اللقاء الثلاثى الأول فى مدينة سوتشى فى 22 نوفمبر الماضى، وسيتم تبادل وجهات النظر بشأن اتخاذ تدابير إضافية، لتعزيز نظام وقف إطلاق النار فى سوريا وضمان عمل مناطق لخفض التصعيد.

يشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا، هى الضامنة لمناطق خفض التصعيد فى سوريا، والتى تشمل إدلب ومحيطها (شمال غرب) إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط)، واللاذقية (غرب).

وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية، قد نقلت فى وقت سابق، عن مساعد العلاقات الإعلامية فى مكتب الرئاسة الإيرانية برويز إسماعيلى، أن روحانى سيشارك فى القمة الثلاثية حول سوريا التى تنعقد فى أنقرة.