هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، قائلًا إن الشعب المصري سيحصد ما زرعه الرئيس السيسي من إنجازات؛ لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في الداخل وتأمين حدود الدولة.

وأضاف «جمعة»، في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن الرئيس «السيسي»، قدم روحه على كفه ليدافع عن مصر، وينقذ الشعب المصري من الجماعات الإرهابية الضالة والمؤامرات التي تستهدف المنطقة، مشيرًا إلى الفوضى التي تشهدها بعض الدول في المنطقة.

وتابع أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعد بمثابة رسالة للتعبيرعن الحب الصادق من الشعب المصري إلى الرئيس «السيسي»، لافتًا أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل من السنوات السابقة، ولا عزاء للأعداء والمضللين والمتربصين بالدولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.

