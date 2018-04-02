شدد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت ممكن، قائلًا: «الأهم من الانتخابات الرئاسية انتخابات المحليات».



وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الأحد، «المجتمع المصري نسى أو تناسى انتخابات المحليات، على الرغم من أن المحليات هي قلب البلد، وهي الحياة السياسية الأصلية».



وأضاف أن «مصر تعرف المحليات منذ أيام الاحتلال الفرنسي»، مشيرًا إلى قيام نابليون عند دخوله إلى مصر بتقسيمها إلى 16 مديرية، يقوم مواطني كل منها بإدارة شؤونها.



وتابع حديثه، قائلًا: «مصر الآن لا يوجد بها محليات تستطيع أن تقفز بها للأمام»، موضحًا: «مجلس النواب ليس مسؤولًا عن القيام بدور المحليات».



