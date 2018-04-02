ضبط 63 هاربا من تنفيذ أحكام «جنائية وسياسية» بالإسكندرية

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الثغر، فحص ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، 2202 شقق مفروشة وإيجار جديد، و160 فندقًا وبانسيونا ومزرعة «حيوانية وزراعية»، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 31 مارس المُنقضي.

ووفقًا لبيان شرطة الثغر، اليوم الإثنين، فإن عملية الفحص استهدفت قاطني تلك الأماكن وعددهم 4 آلاف و900 شخص، تم الكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا، حيث أسفر الفحص عن إيجابية الحالة الجنائية لـ63 شخصًا، مطلوبين للتنفيذ عليهم في 63 حكمًا بالحبس «جزئي ومستأنف».

وتحررت محاضر «إدارية» بعمليات التفتيش التي جرت في نطاق أقسام شرطة «شرق ووسط وغرب» المحافظة، وتم عرضهم على النيابة العامة، تمهيدًا للتنفيذ عليهم.