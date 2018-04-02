قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم تطوير المسح الطبي الشامل لفيرس سي الذي بدأ في 13 فبراير من العام الجاري وفقًا لتوصيات الرئيس السيسي، موضحًا أنه تم إضافة 180 وحدة رعاية أولية لـ87 نقطة تمركز؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات 286 موقعًا وقافلة طبية موزعة بجميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه تم ربط الوحدات مع قاعدة البيانات وربطها مع خريطة مصر الصحية، مشيرًا إلى أن الوحدات بجانب المسح الشامل لفيرس سي تستهدف الاكتشاف المبكر لمرض السكر والضغط والسمنة؛ للتعامل المبكر مع هذه الأمراض.



وتابع أنه في حالة النتيجة الإيجابية للتحاليل في الأمراض المستهدفة، يتم تحويل الحالة بأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة وتستهدف 50 مليون مواطن من عمر 15 إلى 59 عامًا؛ للقضاء على فيرس سي بحلول عام 2020.



