«ترامب» يكشف النقاب عن قائمة تعريفات جمركية على الصين هذا الأسبوع

تكشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع النقاب عن قائمة بالواردات الصينية، التي ستفرض عليها الولايات المتحدة تعريفات جمركية؛ لمعاقبة بكين على سياسات نقل التكنولوجيا في خطوة من المتوقع أن تزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤولون بالإدارة، إن من المتوقع أن تستهدف القائمة التي تشمل واردات سنوية تتراوح قيمتها بين 50 مليار دولار و60 مليار دولار منتجات التكنولوجيا المتطورة، وإنه ربما يكون هناك أكثر من شهرين على بدء سريان هذه التعريفات.

ويتعين أن يكشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي النقاب عن قائمة المنتجات بحلول الجمعة بموجب إعلان التعريفات الجمركية على الصين، الذي وقعه «ترامب» في 22 مارس.

وتهدف هذه التعريفات إلى فرض تغييرات في سياسات الحكومة الصينية التي يقول الممثل التجاري الأمريكي إنها تؤدي إلى نقل «غير اقتصادي» للملكية الفكرية الأمريكية للشركات الصينية.

ويقول تحقيق مكتب الممثل التجاري بموجب البند 301، الذي يجيز فرض هذه التعريفات، إن الصين سعت بشكل ممنهج إلى التعدي على الملكية الفكرية الأمريكية من خلال شروط إقامة المشروعات المشتركة وقواعد غير عادلة للترخيص التكنولوجي وشراء شركات تكنولوجيا أمريكية بتمويل من الدولة وسرقة صريحة.

ونفت الصين، أن قوانينها تشترط نقل التكنولوجيا وهددت بالرد على أي تعريفات جمركية تفرضها الولايات المتحدة من خلال فرض عقوبات تجارية من جانبها مع احتمال استهدافها منتجات أمريكية مثل فول الصويا أو الطائرات أو المعدات الثقيلة.

وفرضت الصين أمس الأحد، تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجًا أمريكيًا من بينها لحوم الخنازير المجمدة، بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات؛ ردًا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب الشهر الماضي.

وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة اليوم الإثنين، وهي تعادل قائمة بتعريفات محتملة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس.

وفرضت الصين هذه التعريفات وسط توتر تجاري متصاعد بين بكين وواشنطن.

ووعدت الصين مرارًا بفتح اقتصادها بشكل أكبر ولكن مازالت شركات أجنبية كثيرة تشكو من المعاملة غير العادلة، وحذرت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس من فتح أبواب جهنم والتسبب في سلسلة من الإجراءات الحمائية عبر العالم.