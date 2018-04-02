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قال المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إنه تم تحديد يوم الخميس المقبل؛ لإجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة وظائف الفنيين ومراقبي الأمن الخاصة بفرع الشركة بالمحلة الكبرى.

وأوضح «عطية»، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لفرع المحلة ستجرى بمقر محطة مياه المشتل بجوار كوبري الرباط بمنطقة المشتل بمدينة المحلة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية قد أعلنت نهاية العام الماضي عن حاجتها لفنيين، بالإضافة إلى مراقبي أمن بنظام التعاقد، وتم توفير استمارات التقديم لشغل تلك الوظائف بمكاتب البريد لمدة أسبوعين.