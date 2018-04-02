جامعة سوهاج تناقش قضايا العنف ضد المرأة ومشكلات الشباب

نظمت إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي بجامعة سوهاج، مساء الأحد، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل ندوة تثقيفية بعنوان «قضايا العنف ضد المرأة ومشكلات الشباب»، وذلك بالقاعة الزحاجية بالمدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي القديم.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات لرفع الوعي لدى الطالبات بالقضايا والمشكلات المجتمعية التي تواجه المرأة وكيفية التصدى لها، بالإضافة إلى تعريفهم بواجباتهم ودورهم في بناء المجتمع، وسبل حصول المراة على حقوقها كمواطنة.



وحاضر بالندوة الدكتورة ابتسام يونس بقسم الصحة النفسية والتي ألقت محاضرة عن كيفية التصدي للتصرفات الخارجة التي تتعرض لها الفتاة، وحماية نفسها من التعرض لأي حوادث عنف، إلى جانب توعية الطالبات بضرورة تنمية مهارة الاتصال مع الآخرين، وزيادة الثقة بالنفس ومحاولة إثبات أنفسهم باعتبارهم جزء هام وفعال بالمجتمع.