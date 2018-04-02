وزارة الهجرة العراقية تنفي إعطاء منح مالية لإعادة الأسر النازحة

نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الإثنين، أنباء إعطاء منح مالية لإعادة الأسر النازحة لمناطقهم بالمحافظات العراقية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته قناة «السومرية نيوز» أن: «ما صرح به بعض السياسيين بشأن المنح المالية الخاصة للأسر العائدة والتي تقدر بنحو المليون ونصف المليون دينار، عارية تماما عن الصحة»، مضيفا أن هذه التصريحات تأتي في مجال الدعاية الانتخابية التي يحاول بعض السياسيين من خلالها إيهام الجماهير واللعب بعواطفهم عن طريق محاولة إلغاء دور الوزارة في أداء مهامها تجاه فئات عنايتها من النازحين والعائدين.

وأضافت أن تلك المنح المزعومة لم ولن يتم تسليمها إلى أية محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في أداء واجبها ومهامها وفق قانون الموازنة للعام الجاري.