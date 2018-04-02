رئيس «خارجية النواب»: الانتخابات الرئاسية لم تشهد أي انتهاكات أو مبالغات

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية التي انتهت منذ أيام بفوز عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، خضعت للمتابعة من قبل 82 مركزًا بحثيًا ورقابيًا من مختلف دول العالم.

وأكد «رضوان»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن العملية الانتخابية لم تشهد أي نوع من الانتهاكات او المبالغات طبقًا للتقارير الواردة من تلك المراكز البحثية، مشيدًا بنسبة المشاركة وتوافد الشعب المصري على مقار الاقتراع، بقوله إنها كانت «مشاركة حميدة».

وتابع: «إن 41% ممن لهم حق التصويت أدلوا بأصواتهم، وقد يكون هناك رسالة من خلف الأصوات الباطلة، لابد من تحليلها»، معقبًا: «الكمال لله وحده، والرئيس السيسي ليس نبيًا يوافق عليه الجميع أو يرفضه الجميع، لكنه سيظل، رئيسًا لكل المصريين، لكل من قال نعم ولكل من قال لا ولكل من أبطل صوته، ولأي مصري سواء مؤيد أو معارض».

وعن أهم التحديات أمام البرلمان الفترة المقبلة، أوضح: «لدينا تحديات أكبر بشأن التواصل مع برلمانات العالم، لذلك سنعمل على التواصل معها بشكل كثيف خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الانفتاح على كل دول العالم وعدم التقيد واقتصار العلاقات مع دول بعينها».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.