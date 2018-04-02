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أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي من النقدي الأجنبي رقما قياسيا جديدا بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 611. 42 مليار دولار مقارنة بـ 524 .42 مليار دولار بزيادة قدرها 87 مليون دولار عن شهر فبراير السابق عليه بنسبة ارتفاع بلغت 6. 16 %.