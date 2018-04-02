الإثنين 2 أبريل 2018 12:19 م القاهرة القاهرة 26.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

المركزي : ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 611. 42 مليار دولار بنهاية مارس

القاهرة _ أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 أبريل 2018 - 11:58 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 أبريل 2018 - 11:58 ص

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي من النقدي الأجنبي رقما قياسيا جديدا بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 611. 42 مليار دولار مقارنة بـ 524 .42 مليار دولار بزيادة قدرها 87 مليون دولار عن شهر فبراير السابق عليه بنسبة ارتفاع بلغت 6. 16 %.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك