«دار الشروق» تنعي أحمد خالد توفيق: «كان مثالا للإنسانية والرقي»

نعى المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، الذى وفاته المنيه مساء اليوم، بمستشفى الدمرداش.

وبدوره قال أحمد بدير، المدير العام لمؤسسة دار الشروق الأديب الراحل قائلًا: «كان مثالًًا للإنسانية والرقي والتواضع، نجح في جذب شريحة كبيرة من القراء، خاصة فئة الشباب، وصنع أجيال جديدة من القراء في مجال أدب الرعب والفانتازيا والخيال العلمي، وتعد وفاته خسارة كبيرة للثقافة المصرية والعربية.

وتوفي الأديب والروائي الدكتور أحمد خالد توفيق مساء الإثنين، عن عمر يناهز 55 عاما؛ على خلفية أزمة طبية مفاجئة، وحتى الآن لم يتم إعلان تفاصيل الجنازة.