الحضري : أتمنى المشاركة في المباراة الأولى في كأس العالم

قال عصام الحضري حارس المنتخب الوطني والتعاون السعودي إنه يريد تحقيق حلم والده الراحل وهو المشاركة في نهائيات كأس العالم ذلك في حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

و أعرب حارس التعاون السعودي عن تمنيه المشاركة في المباراة الأولى أمام الأورجواي في بداية مباريات المنتخب للمجموعة الأولى.

وقال الحضري أثناء حواره مع بي بي سي أنه سعيد للغاية اللاعب في كأس العالم وهذه رسالة لجميع لاعبي كرة القدم وغيرهم في جميع أنحاء العالم يجب على كل شخص أن يؤمن بالأحلام ويكافح من أجل تحقيقها.

وفي حالة مشاركة الحضري مع المنتخب الوطني يعتبر أول حارس على مستوى العالم يشارك في المونديال حيث يبلغ الحضري 45 عام

وأكمل الحضري:" عمري 45 سنة ولكن بالنسبة لي هذا العمر مجرد رقم موضوع على ورق، أتدرب كل يوم جيدًا ولا أدري معنى كلمة مستحيل وسأواصل القتال في نهائيات كأس العالم وأتمنى الحصول على فرصى للعب في مونديال روسيا".

واختتم:" فزت بالعديد من الالقاب واكني لم ألعب في كأس العالم وهذا حلمي الذي أريد تحقيقه".

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم " روسيا2018" بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الخامسة التي ضمت كل من أوغندا وغانا والكونجو.

ووقع المنتخب ضمن المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم والتي تضم مل من الأوروجواي وروسيا " المستضيفة" والسعودية.

وفقًا للهيئة البريطانية أنه في حالة مشاركة الحضري في نهائيات كأس العالم المقبلة سيعتبر أكبر لاعب في تاريخ البطولة يشارك في البطولة والمسجل حتى الأن الحارس الكولمبي فريد موندراجون الذي شارك في بطولة كأس العالم الماضية والتي أقُيمت في البرازيل عام 2014والذي شارك عن عمر 43 سنة.