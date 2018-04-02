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تختتم حركة السلام في ألمانيا، اليوم الإثنين، مسيرات عيد القيامة في أكثر من 30 مدينة.

ومن المنتظر تنظيم تظاهرات في مدينة بوشل في ولاية راينلاند-بفالتس، وهي مستودع لرؤوس نووية أمريكية.

وذكرت شبكة السلام التعاوني المشاركة في تنظيم المسيرات، أنه: "حان الوقت لأن تنضم الحكومة الألمانية إلى اتفاقية حظر الأسلحة النووية وتأمر بسحب الأسلحة النووية المنتشرة في بوشل".

وستنطلق المرحلة النهائية في مسيرات عيد القيامة من مدينة بوخوم إلى دورتموند، كما ستشهد مدينة فرانكفورت المطلة على نهر الماين مسيرة كبيرة أيضا.

وتأتي مسيرات عيد القيامة هذا العام تحت شعار "تحقيق السلام، نزع السلاح بدلا من التسلح، من أجل سياسة تهدئة جديدة".

وأعربت الجهات المنظمة عن رضاها عن حجم المشاركة في مسيرات هذا العام.

وتشهد مسيرات عيد القيامة تزايدا مستمرا في المشاركة لكن ببطء منذ عام 2013.