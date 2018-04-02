«كلنا معاك من أجل مصر» تحتفل بفوز السيسي بولاية رئاسية ثانية

نظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بالمقر الرئيسي بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر الآلاف من المواطنين أمام مقر الحملة للاحتفال، بعد أن وضعت الحملة سماعات دى جي على منصة كبيرة وقاموا بالرقص على الأغاني الوطنية "بشرة خير وتسلم الأيادي".

وهنأ الدكتور محمد منظور المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر" جموع الشعب المصري بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 رسميًا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بحصوله على 21 مليون و835 ألف و387 صوت.

وقال منظور، إن كثافة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو بالخارج أجهضت كافة المُخططات التي كانت تستهدف النيل من الدولة المصرية، مُؤكدًا أن عدم استجابة المصريين للدعوات المشبوهة الخبيثة التي أطلقها أعداء الوطن والتي كانت تحث على مقاطعة الانتخابات دليل قاطع على دعمهم للقيادة السياسية حول استقرار الوطن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد المنسق العام ورئيس "كلنا معاك من أجل مصر"، أن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات نتيجة دعم المصريين له لاستكمال مسيرته التنموية الشاملة التي بدأها منذ أن تولي مقاليد نظام الحكم في 2014، مُشيرًا إلى أن المصريين أبطال في مواجهة المُغرضين وإفشال أغراضهم التخريبية الهدامة.