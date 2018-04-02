«مصر للطيران» و«TAP Air» البرتغالية توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز

اتفقت مصر للطيران وشركة «PORTUGAL TAP Air» البرتغالية، العضوتين في تحالف ستار، على تدعيم روابط التعاون بينهما من خلال توسيع اتفاقيتهما الحالية للمشاركة بالرمز، عبر إضافة نقاط ربط جديدة للعملاء بما سيجعل تجربة سفرهم أسرع وأسهل وسيمنح العملاء المزيد من خيارات السفر.

وفي إطار اتفاق الشركتين لتدعيم المرحلة الأولى من الاتفاقية بينهما، والتي مكنت عملاء مصر للطيران من السفر على رحلات «PORTUGAL TAP Air» من وإلى العاصمة البرتغالية لشبونة، عبر روما وميلانو ومدريد وبرشلونة، فإن الاتفاقية الجديدة ستُمكن مصر للطيران من وضع رمزها «MS» على رحلات الشركة البرتغالية عبر كبرى المطارات المحورية الأوروبية: أمستردام، لندن، فرانكفورت، ميونخ، جنيف، وفيينا وصولا إلى لشبونة، بالإضافة إلى أن مصر للطيران ستبدأ في وضع رمز رحلاتها «MS» على رحلات «TAP» البرتغالية إلى مدينة بورتو للرحلات المغادرة من مطار أمستردام وكذلك الرحلات المغادرة من مطار بورتو إلى مطار جينيف للربط مع رحلات مصر للطيران.

وقال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: «إن مرحلة التعاون الجديدة مع شركة Air PORTUGAL TAP ستمنح لعملائنا الراغبين في السفر بين مصر والبرتغال المزيد من نقاط الربط وإمكانات السفر بهدف تحسين وتطوير حركة السفر بين الدولتين، علاوة على ذلك، فإن الشركتين ستمنحان لعملائهما إمكانية السفر بكل سهولة ويُسر على الخطوط المشتركة بين الشركتين من خلال رقم حجز واحد وإمكانية إنهاء إجراءات السفر من نقطة المغادرة حتى مطار الوصول».

وأضاف شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن: «الشركتين تربطهما علاقات طويلة الأمد وتمنحان لعملائنا العديد من المميزات مثل إمكانية جمع واستبدال أميال السفر على رحلات الشركتين وتسجيل وصول الحقائب حتى الوجهة الأخيرة، بالإضافة إلى استخدام الخدمات المشتركة والتنسيق المشترك في حالة حدوث أي تغيير في جداول الرحلات».

وتابع: «كذلك فإن هذه الاتفاقية ستمنح لعملائنا إمكانية الوصول إلى مدينة بورتو البرتغالية وهي إحدى الوجهات الهامة بالدولة وإضافة جديدة لشبكة خطوط مصر للطيران»، قائلا: «إن مصر للطيران لا تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية فحسب وإنما فإننا نركز كذلك على توسيع شبكة خطوطنا عبر توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك مع شركائنا بتحالف ستار وغيرها من شركات الطيران العالمية».