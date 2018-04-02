افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس، فعاليات مهرجان مسرح شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب، في دورته الثالثة، وذلك على مسرح المركز الدولي للمؤتمرات برئاسة الفنان الشاب مازن الغرباوي ورئاسة شرفية للفنانة الكبيرة سميحة أيوب.



وتبدأ هذه الدورة من 1 حتى 9 أبريل، وتحمل اسم الفنان محمد صبحي، وقد كرم المهرجان عددا كبيرا من الفنانين المسرحيين من مصر والعالم العربي. وأحيا الحفل الفنان أحمد جمال وأوركسترا الشباب والرياضة.



وقال المحافظ، في كلمته، إن رعايته للمهرجان لن تنتهي، وكما قدمت المحافظة الدعم لهذه الدورة من المهرجان ستدعم أيضا الدورة القادمة من أجل نشر الثقافة والفن الهادف.