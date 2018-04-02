عبدالغفار يكشف لـ«الشروق» خطة بدء الدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية

-رئيس جامعة بنى سويف: بدء الدراسة فى كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من العام الجامعى المقبل

كشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عبدالغفار، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الدولة ثم اللجان المتخصصة للتعليم والبحث العلمى، ليعرض على الجلسة العامة فى البرلمان لإقراره، لافتا إلى أنه حال الموافقة على القانون سيتم بدء الدراسة فى عدد من أفرع الجامعات الأجنبية سبتمبر المقبل.

وقال عبدالغفار، إن الجامعات الأجنبية تعمل على قدم وساق للانتهاء من البناء والتجهيزات، مضيفا: «أتصور أنه مع بدء العام الدراسى 2019 ستبدأ تلك الجامعات العمل وهو ما يعد إنجازا كبيرا.. والجامعة الكندية أوشكت على انتهاء المرحلة الأولى التى ستبدأ العمل فى سبتمبر المقبل».

من جانبه، قال رئيس الكلية الكندية الدولية الدكتور مجدى القاضى، إن هناك 6 أفرع للجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدية سيتم بدء عمل 2 منها سبتمبر المقبل، على أن تبدء الدراسة فى 4 جامعات أخرى فى العام الدراسى «2019 ــ 2020»، بعد الإنتهاء من البناء والتجهيزات والبرامج الدراسية والكليات.

وأضاف القاضى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الجامعتين المقرر بدء الدراسة بهما فى سبتمبر المقبل، هما: فرع لجامعة ميموريال Memorial University، وفرع جامعة Prince Edward برنس إدوارد، بكندا، موضحا أنه سيتم تقديم بعض البرامج الدراسية بهم وليس جميع البرامج نظرا لضيق الوقت، مشيرا إلى أنه سيتم البدء ببرامج الهندسة والبيزنس المرتبط بعلم الإدارة والواقع العملى، وكذلك برامج علوم الخاسب.

وأكد، أن البرامج التى تقدمها تلك الجامعات ترتبط بإحتياجات المجتمع المصرى كما أنها تعد غير تقليدية ولا يوجد مثيل لها فى مصر، موضحا أن هناك 50 أو 60% من أعضاء هيئة التدريس بها من الجامعات الأجنبية الأم، وتدرس نفس المناهج والدرجات العلمية.

يشار إلى أنه سيتم إنشاء مدينة للعلوم فى العاصمة الإدارية الجديدة تضم أفرع للجامعات الأجنبية ومنها الجامعة «الكندية، والأمريكية، والبريطانية، والنمساوية، والمجرية، والألمانية».

وفى سياق آخر، أعلن رئيس جامعة بنى سويف منصور حسن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «مرحلة البكالوريوس» من العام الجامعى «2018 /2019».

وأوضح حسن خلال رئاسته لمجلس الجامعة فى جلسته رقم «156» أنه سيتم قبول 50 من طلبة الثانوية العامة «على الأكثر» من شعبة علمى رياضة للالتحاق بالجامعة.