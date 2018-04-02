محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير طريق «القاهرة - السويس»

تفقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، الإثنين، أعمال تطوير وتوسعة المراحل الثلاث بطريق مصر السويس بدءًا من طريق «مصر إيران» وحتى ميدان فكرى زاهر، واستكمال أعمال التوسعة حتى النادى الاجتماعى، ومرورًا بكوبرى الجيش المصري.

وأكد المحافظ، على الشركات المنفذة أهمية الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة في 30 يونيو 2018، وطالب مديرعام الطرق، بتذليل العقبات التى تواجه أعمال الرصف على طريق مصر السويس، وحل مشاكل المرافق الموجودة على الطريق.

كما أكد على ضرورة عمل دراسة لتسهيل الحركة المرورية أسفل كوبرى الجيش المصري، وعمل لافتات مرورية إرشادية للمخارج والمداخل، وعمل مخطط عام يشمل بعض الحدائق وساحات انتظار السيارات علي جانبي الطريق.

كما تفقد أعمال رصف طريقي العرائس بمنطقة الحرفيين بحي فيصل وشارع العامرية خلف نادي النصر للبترول بحي الأربعين، مكلفا مدير الطرق بعمل صيانة وإعادة الشيء لأصلة للطريق المتجهة من حي فيصل حتى مجمع المخابز بالحرفيين.

وتفقد أيضا موقف السويس الإقليمي بمدينة السلام والمنطقة المحيطة بالموقف لنقل المواقف العشوائية على طريق مصر السويس.

رافق المحافظ، في الجولة كلا من استشارى المشروع د. أكرم سلطان، وممثلي الهيئة الهندسية والشعبة الهندسية، ورئيس حي عتاقة، ومديرعام الطرق، وهيئة الطرق والكباري والمرور، والمكتب الفنى والمتابعة الميدانية والاشراف على المواقف.