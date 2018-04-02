نظمت جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة احتفالية كبرى بمناسبة اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى كما نظمت الجامعة مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مبنى إدارة الجامعة وجابت شوارع مدينة بنها مرددين الأغانى الوطنية.

وقالت الجامعة فى بيان القاه الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة أننا فى مرحلة جديدة فى عمر الوطن نتطلع فيها جميعا الى مستقبل أرحب وأفضل لنا نحن المصريون ولأبنائنا ولأحفادنا ونعمل جميعا على أن تكون مصر التاريخ والحضارة فى المقدمة ولن ياتى ذلك إلا بالفكر والجهد والعرق، اليوم تأكدت كلمة المصريين بإجماعهم على إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيادة البلاد لدورة رئاسية جديدة.

واكد البيان أننا اليوم يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى ونحن معه انطلاقة جديدة يستكمل فيها الانجازات الضخمة التى استطاع بجهده الدؤوب والمتواصل تحقيقها وتهنئ جامعة بنها رئيسا ونوابا وعمداء وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب الشعب المصرى كله بإختياره لاستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر والمصريين رئيسا أيدته الجموع التى خرجت لميادين مصر كلها تطالبه بالاستمرار فى قيادة البلاد.

واكد البيان ان جامعة بنها تقف وقفة رجل واحد خلف الرئيس المستمر المنتخب قائدا للبلاد بكل ما تملك من علم وفكر مؤيدة ومساندة وداعمة كما ان الجامعة متفائلة مستبشرة واثقة فى ان غدا هو الأفضل لمصر وللمصريين.

كما تقف جامعة بنها وقفة رجل واحد لتقدم التحية لأرواح الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ووجهت الجامعة التحية للمصابين ولكل أم وأب واخ واخت وزوج وزوجة وابن وابنة قدموا ابنائهم فداء هذا الوطن بالشهادة او الاصابة