«الغرف السياحية» تناقش اليوم تعديلات اللائحة قبل طرحها للحوار المجتمعى

تعقد اليوم الاثنين لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية برئاسة نورا على اجتماعا لمناقشة الاقتراحات الصادرة عن اللجنة القانونية المشكلة بالاتحاد حول تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرفة السياحية لطرحها للحوار المجتمعى والاتفاق على التعديلات اللازمة لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن.



من جانبها، انتهت اللجنة القانونية لتعديل لائحة انتخابات الغرف السياحية من تعديل بنود اللائحة والتى تبين وجود عوار واضح فى بنودها مما يدعم دعاوى الطعن على الانتخابات ويساهم بشكل كبير فى عدم استقرار مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها العام.



كما تم طرح التعديلات على عدد من الخبراء القانونيين ليتم إجراء حوار مجتمعى عليها بين أبناء القطاع وبعد الموافقة على التعديلات يتم رفعها لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لإقرارها ثم عرضها على مجلس النواب.



وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق وعضو اللجنة القانونية لتعديل لائحة انتخابات الغرف أن اللجنة انتهت من تعديل بنود اللائحة رقم 360 والخاصة بالانتخابات بدلا من وضع لائحة جديدة بهدف سرعة إجراء الانتخابات والوصول الى مجالس منتخبة تدير الاتحاد والغرف الخمس التابعة له خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن اللجنة ألغت بند المؤهل العالى فى التعديلات الجديدة لاتاحة الفرصة أمام أصحاب الحرف اليدوية للترشيح خاصة بغرفة السلع والعاديات السياحية.



وأضاف الشاعر أن اللجنة أعادت مجالس إدارات الغرفة الفرعية بدلا من اللجان، كما يمكن أن يمثل المنشأة الواحدة أكثر من صوت وهو ما يساهم فى رفع أعداد المنتخبين، وكما أعادت اللجنة اختصاصات مدير عام اتحاد الغرف السياحية والسماح له بممارسة مهامه وفقا للائحة القديمة.



وأشار رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق إلى أن اللجنة أقرت عدم قانونية تمثيل شخص واحد لأكثر من منشأة ولا يصوت بأكثر من صوت واحد لإحدى المنشأت التى تتبعه مهما بلغ عددأو حجم أعماله حتى يتم إتاحة الفرصة لزيادة عدد المشاركين فى الانتخابات، كما أكدت اللائحة الجديدة أن مدة الترشيح دورتين متكاملتين متتاليتين ولايجوز الترشح لثالثة متتالية.