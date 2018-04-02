«دولفين» ينظم احتفاليه في اليوم العالمى للتوحد بالقصير

نظم مركز دولفين لأطفال، احتفالية كبيره تحت عنوان «أمسك فى حلمك»، في اليوم العالمي للتوحد، بحضور اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، وعددا من نجوم الفن على رأسهم الفنان محمد ثروت، ومجدى القاسم، وشعبان عبدالرحيم.

قال كمال الدين حسين، رئيس مجلس إدارة مركز دولفين، إن الهدف من الاحتفال هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك لتعرف على مرضى التوحد كيفية التعامل معهم والأساليب الجديدة فى علاجهم.

وأعلن «حسين»، في بيانه، أن المركز سينظم مارثون جري بمشاركة أطفال المركز وعدد آخر من أبناء القصير، غدا الثلاثاء.