الإثنين 2 أبريل 2018 12:18 م القاهرة القاهرة 26.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

وكيل علي جبر يكشف موقفه من الاستمرار بالدوري الإنجليزي

الشروق
نشر فى : الإثنين 2 أبريل 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 أبريل 2018 - 11:57 ص

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين إن علي جبر، مدافع الزمالك المعار إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لن يتعجل في مستقبله مع الفريق الإنجليزي، لافتا إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل عن أوروبا.

وأضاف في تصريحات إذاعية: علي لديه عروض من بعض أندية الخليج، لكن اللاعب كما قلت يريد استكمال مسيرته في أوروبا، مؤكدًا اللاعب ينتظر كأس العالم لتحديد موقفه، هو يسير بشكل جيد في المران، واجه مشكلة فقط في اللغة لكن وجود أحمد حجازي بالفريق ساعده كثيرا.
 
وأشارا: لو لم يحصل علي جبر على عرض جيد في أوروبا سيعود إلى نادي الزمالك، خصوصا وأنه مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء ممتد لموسمين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك