وكيل علي جبر يكشف موقفه من الاستمرار بالدوري الإنجليزي

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين إن علي جبر، مدافع الزمالك المعار إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لن يتعجل في مستقبله مع الفريق الإنجليزي، لافتا إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل عن أوروبا.

وأضاف في تصريحات إذاعية: علي لديه عروض من بعض أندية الخليج، لكن اللاعب كما قلت يريد استكمال مسيرته في أوروبا، مؤكدًا اللاعب ينتظر كأس العالم لتحديد موقفه، هو يسير بشكل جيد في المران، واجه مشكلة فقط في اللغة لكن وجود أحمد حجازي بالفريق ساعده كثيرا.