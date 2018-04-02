خيري رمضان لوسائل الإعلام: نحن في ظرف استثنائي يدفعنا لمزيد من الحرص

ناشد الإعلامي خيري رمضان، وسائل الإعلام، بتوخي الحذر فيما تنشره وتعرضه، خلال الفترة الحالية.

وقال «رمضان»، في برنامجه «مصر النهاردة»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، «نحن في ظرف استثنائي، يدفعنا لمزيد من الحرص طوال الوقت، فنحن نحارِب ونُحارب»، متابعًا: «قد تبدو بعض الأشياء في ظروف عادية عند من يراقب ويقوم بالدور التنظيمي غير عادية الآن».

وأضاف «أطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاجتماع برؤساء تحرير الصحف، لتوضيح الضوابط والمعايير، لكي يعرف الجميع ما هو الممنوع، وما هو وجهة النظر وما يقع تحت طائلة القانون».

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، تغريم جريدة «المصري اليوم»، 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وأحد محرريها إلى التحقيق بمعرقة نقابة الصحفيين؛ بسبب خبر حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية.