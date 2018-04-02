البعثة الأممية في ليبيا: مقتل 5 وإصابة 11 جراء أعمال عنف الشهر الماضي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها الشهري عن الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين خلال شهر مارس الماضي.



ووثقت البعثة، في تقريرها، سقوط خمسة قتلى وإصابة 11 آخرين بجروح، جراء أعمال العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من ليبيا خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في حصيلة الضحايا مقارنة بالشهرين الماضيين.



وأفادت البعثة على موقعها الرسمي مساء الأحد أن من بين الضحايا ثلاثة رجال وامرأة وفتاة واحدة لقوا حتفهم، بينما أصيب ثلاثة رجال وامرأة واحدة وأربعة صبيان وثلاث فتيات بجروح.



وقالت البعثة إنه تم توثيق 4 حالات وفاة و8 إصابات في مدينة "سبها"، وإصابة شخصين في "درنة"، ومقتل شخص في بنغازي، وإصابة آخر في "اجدابيا". كما وثقت البعثة أربع إصابات أخرى جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في الزاوية وبنغازي وسبها.



وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 من انقسام سياسي وانتشار للسلاح، الأمر الذي أدى لوقوع عدة حروب ومناوشات في أجزاء متفرقة من البلاد أدت لوقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين.