أمير الكويت يعرب هاتفيا لـ«السيسي» عن تمنياته بمواصلة مصر مسيرة التقدم والتنمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير الكويت تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية والتي أكدت نتائجها الثقة التي يتمتع بها لدى الشعب المصري، معرباً عن تمنياته لمصر قيادة وشعباً بكل التوفيق لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية.

كما أشاد الشيخ صباح الأحمد بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا التطلع إلى تعزيز أواصر هذه العلاقات، والارتقاء بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً تميز واستراتيجية العلاقات التي تجمع بين البلدين، وما يربطهما من أواصر المحبة والأخوة، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك بينهما لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.