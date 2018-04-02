السفير الروسي بلندن يتهم الاستخبارات البريطانية بتسميم «سكريبال»

اتهم السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، اليوم الإثنين، جهاز الاستخبارات البريطاني بتسميم العميل الاستخباراتي الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وقال «ياكوفينكو»، وفق ما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، في نسختها الإنجليزية، إن: «العملية الاستفزازية قام بها جهاز الاستخبارات البريطاني، ولم يزيدونا بأية حقائق، إنهم يرفضون التعاون معنا، إن مثل هذا الوضع يقودنا إلى الحكم على أنه استفزاز نظمته أجهزة سرية».

وأضاف الدبلوماسي أن هناك سببين للقيام بهذه العملية الاستفزازية وهما الحاجة إلى إخفاء حقيقة أن لندن قد قبلت تقريبا جميع الشروط التي وضعتها بروكسل في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسبب الثاني هو نيتها أن تتزعم ما يسمى بردع روسيا والحاجة إلى كسب دعم كل من البرلمان والشعب.