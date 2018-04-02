في آخر لقاء تليفزيوني له قبل رحيله، حذّر الكاتب والروائي، أحمد خالد توفيق، من خطر الجماهيرية على الكتاب.

وقال «توفيق»، في تصريحات أدلى بها لبرنامج «وصفوا لي الصبر»، على فضائية «ten»، قبل يومين من رحيله، إن «الكاتب يكتب في البداية إرضاءً لنفسه، وعلاجًا لاضطراباته النفسية»، موضحًا: «في البداية يكون في ذهننا قارئ واحد وهو أنفسنا، ثم بعد ذلك نبدأ في البحث عن المزيد من القراء».

وأضاف أن «الكاتب الناجح هو الذي يكتب لنفسه وليس من أجل القارئ»، موضحًا: «لو وضع الكاتب الجماهيرية هدفًا له سيدخل في دائرة الافتعال والابتذال وسنتحول إلى "ما يطلبه المستمعون"».

وتابع «في البداية كنت أكتب من أجل التسلية والاستمتاع الذاتي وتضييع الوقت وتفريغ غليان الكتب بداخلي، ولم يكن في ذهني الجماهيرية»، متابعًا: «لم أكتشف أن كتبي أصبحت جماهيرية إلا بعد 6 سنوات من الكتابة».

وتُوفي الكاتب والروائي، أحمد خالد توفيق، مساء الاثنين، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به.