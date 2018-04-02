رئيس إيطاليا يهنئ السيسي لإعادة انتخابه فترة ثانية

بعث رئيس إيطاليا سيرجو متاريللا، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.

وقال في البرقية الصادرة من سفارة إيطاليا بالقاهرة: "أنا على ثقة أن مصر ستستطيع تحقيق إصلاحات و تطورات هامة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القادمة، وفقا لتطلعات الشعب المصري الصديق، مؤكدا أن إيطاليا، كما هي دائما، لن تتوانى عن مساندتكم".

وأضاف: "مصر وإيطاليا متقاربتان عبر التاريخ ومن خلال علاقات واسعة ومتشعبة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة وعبر الشراكة في الحيز الجغرافي السياسي المتوسطي، الذي تميزه تحديات كبيرة وفرص هائلة لتدعيم التعاون الوثيق والمؤازرة المتبادلة بهذه الروح وبهذه التطلعات، أعبر لسيادتكم عن أصدق أمنياتي بالتوفيق في مهامكم العليا والنجاح في الفترة الرئاسية الجديدة".