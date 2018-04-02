المختبر الفضائي الصيني يدخل الغلاف الجوي للأرض

دخل المختبر الفضائي الصيني «تيانجونج -1»، الذي خرج عن السيطرة عام 2016، إلى الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادي.



واحترق معظم المختبر الفضائي، مع دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادي، وفقا لما ذكرته هيئة الفضاء الوطنية الصينية.



وذكرت الهيئة أن المختبر البالغ وزنه 8.5 طن دخل الغلاف الجوي للأرض في حوالي الساعة 0815 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت بكين (0015 بتوقيت جرينتش).



ولم يكن هناك أي اتصال مع مختبر "تيانجونج 1"، والذي يعني اسمه "القصر السماوي"، منذ عام 2016.



وقبل التحطم، قال هولجر كراج الخبير في وكالة الفضاء الأوروبية بمدينة دارمشتات الألمانية، إنه يتوقع أن تتمكن كتلة تزن ما بين 1.5 و3.5 طن من حطام المختبر الفضائي من اختراق الغلاف الجوي للأرض. وأوضح كراج أن الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم والفولاذ يمكن أن تصمد أمام الحرارة.



وأضاف كراج: "احتمالية الإصابة بجزء من الحطام يساوي نفس قدر احتمالية الإصابة بصاعقة مرتين في نفس العام".