ناشئات نادي الصيد أبطال الجمهورية للكرة الطائرة

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توج فريق آنسات الكرة الطائرة بنادي الصيد تحت 16 سنة، بلقب بطولة الجمهورية بعد فوزه على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي هليوبوليس الشروق.

واكتسح فريق الصيد جميع المنافسين حيث فاز في جميع المباريات، بالإضافة إلى أنه لم يخسر سوى شوطين فقط في 15 مباراة.

حضر المباراة و مراسم تسليم الجوائز والميداليات أعضاء مجلس ادارة الصيد محمد الشرقاوى وأحمد الشاذلي و أشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي ومساعده الاستاذ محمد مصطفى واشرف فطين مقرر لجنة الكرة الطائرة بصيد الدقي.

يشرف على الفريق المدير الفنى هشام صالح ، أحمد فراج مدرب ، أيمن مصطفى مخطط أحمال.

ويعد هذا التتويج إنجاز جديد يحدث لأول مرة في هذه الفئة العمرية.