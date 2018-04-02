النجم أحمد عز سفير نظام الخط من WE

أطلقت المصرية للاتصالات WE لعملائها باقات الخط بنظام الفاتورة الشهرية بثلاث باقات مختلفة تحت اسم Indigo، والذي يناسب كافة فئات وشرائح العملاء ويواكب تطلعاتهم كما أنه يضم العديد من المميزات التنافسية.

وكانت الشركة قد طرحت حملتها الترويجية الجديدة لنظامها الجديد وظهر فيها النجم "أحمد عز" والذي اختارته الشركة ليكون سفيرا لها.

وتقدم WE من خلال نظام Indigo 3 باقات مختلفة تحت شعار "اختيار يغير حياتك" الأولى تنقسم لـ6 شرائح سعرية ابتداء من 5 جنيهات شهريا وحتى 500 جنيه شهريا مقسمة إلى وحدات يمكن استخدامها للمكالمات أو الانترنت بالاضافة إلى الحصول على رقم مميز مقابل 10 جنيهات فقط.

كما يشمل النظام على باقة "Indigo "Home Internet والتي تمنح مشتركيها وحدات للموبايل وكذلك الحصول على إنترنت منزلي بسرعة 5 ميجا أو 15 ميجا وتبدأ من 150 جنيه شهريا وحتى 500 جنيه شهريا، ويأتي نظام Indigo "Credit Limit والذي يتيح وحدات وباقات للانترنت تبدأ من 30 جنيه وحتى 70 جنيه شهريا.