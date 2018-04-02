«البشير» يهنئ السيسي هاتفيا لفوزه بفترة رئاسة ثانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوداني عمر البشير، لتهنئته فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الاثنين، إن «البشير»، أعرب عن أمنيات الشعب السوداني لمصر وشعبها بالخير والازدهار، مؤكدًا حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، والتي تضرب جذورها في عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير لنظيره السوداني، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل الشقيقين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.