تركيا تصدر أمر اعتقال بحق «جولن» بتهمة قتل السفير الروسي

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أصدر الادعاء العام في تركيا أمرا باعتقال الداعية الإسلامي فتح الله جولن وسبعة آخرين بتهمة قتل السفير الروسي في تركيا.

ويتهم هؤلاء وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الاثنين، بارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة الانقلاب.

وتتهم القيادة التركية فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وقتل السفير الروسي السابق في تركيا، أندريه كارلوف في 19 ديسمبر 2016 خلال معرض في العاصمة التركية أنقرة على يد شرطي تركي قتلته قوات خاصة عقب اغتياله السفير الروسي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رجح عقب الاغتيال أن هناك صلة بين منفذ العملية وحركة جولن.

وتأتي أوامر القبض على المتهمين بقتل السفير الروسي قبل يوم فقط من اللقاء المرتقب بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة.

وكان بوتين قد عين خلفا لكارلوف في يونيو 2017.