موسى مصطفى: نسعى لتكوين معارضة بناءة تستهدف مصلحة الوطن

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إنه يسعى لتكوين معارضة بناءة تستهدف مصلحة الوطن، متابعًا: «هناك فرصة كبيرة أمام حزب الغد حتى يقوم بدوره، وكوادره جاهزة لهذا التفاعل».

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن تكوين معارضة بناءة يتطلب التعاون مع الأحزاب الأخرى، وتكوين تكتلات حزبية؛ وسطية أو ليبرالية أو يسارية، موضحًا: «ذلك يعطي الفرصة لتشكيل أحزاب لها فكر معارض غير هدام بل بناء يستهدف التنمية وإقامة المشروعات التنموية».

وتابع: «عايزين نعمل حاجة تفيد البلد، إذا قدرنا نتعاون فيها ونقدم دور مهم سنقوم به على الفور»، مؤكدًا أن تقديم الدعم للرئيس السيسي في فترة ولايته الجديدة واجب على كل المصريين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.