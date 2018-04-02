«أمن الغربية»: انتحار نجل حمدي الفخراني شنقا في منزله بالمحلة

انتحر نجل البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، شنقا في منزل العائلة بالمحلة، بعد مروره بأزمة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغا من أسرة عائلة حمدي الفخراني، البرلماني الأسبق يفيد بالعثور على جثة نجلهم خالد، 18 عاما، مشنوقة داخل غرفة نومه بمنزل العائلة بشارع الجيش بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، لمكان الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية قيام الشاب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة، إثر مروره بازمة نفسيه حاده دفعته للانتحار والتخلص من حياته، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.