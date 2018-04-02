«الصحة»: عرضنا على الفنانة أمل رزق توفير سرير رعاية بـ«الشيخ زايد التخصصي»

أكد للدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تواصل مع الفنانة أمل رزق وزوجها العقيد وائل الشريطي، وذلك عقب نشر الفنانة فيديو تناشد فيه وزير الصحة توفير مكان للعلاج فيه.

وأضاف مجاهد ـ في تصريح اليوم بهذا الشأن ـ أن وزير الصحة فور علمه أمر بتوفير سرير رعاية في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأكد أن زوج الفنانة أفاد بتواجدها في مستشفى الشرطة، وأنه يتابع مع الاستشاريين حالتها الطبية، وإذا رغبت في الانتقال إلى مستشفى الشيخ زايد سيتم نقلها، لافتا إلى أن الأمر متوقف الآن على موافقتهم على النقل من عدمه إلى الشيخ زايد التخصصي.

وكانت الفنانة أمل رزق نشرت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» استنجدت فيه بوزير الصحة قائلة: "أنا بدور على سرير في الرعاية ومش لاقية، دخلت مستشفى مصر الدولي، وذهبت إلى مستشفى السلام الدولي وفوجئت بنوم الأطباء".