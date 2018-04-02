«دعم مصر»: «البرلمان» يمهل «الحكومة» 48 ساعة لإقالة «الجندي»

أكد النائب عبدالله مبروك عضو مجلس النواب عن دائرة ببا جنوب بني سويف، والأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أن جميع أعضاء المجلس في الجلسة العامة، اليوم، طالبوا بإقالة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بسبب تصريحاته التي يخريج بها على الشارع المصري من وقت إلى آخر، وكان آخرها: «أن طلبات أعضاء مجلس النواب بضعها في صندوق الزبالة»، وقبلها قام بسبّ أهل الصعيد وإهانتهم، كما أنه حرض رؤساء المدن على النواب بعدم التعامل معهم.

وأضاف «مبروك»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الوزير طلب من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بالمجلس، تقديم اعتذار للنواب نيابة عنه عما صدر منه في حقهم، ولكن (عبدالعال) و(السويدي) رفضوا، متابعا أن جميع نواب المجلس أكدوا خلال الجلسة: «أننا لا نريد منه الاعتذار ويجب إقالته».

وأكد «مبروك»، أن الدكتور علي عبدالعال مؤيد لطلب المجلس، وتم إعطاء مهلة للحكومة «يومين» لإقالته، وإن لم يتم ذلك سوف يقوم المجلس بسحب الثقة من وزير التنمية المحلية.

وقال «مبروك» إن ذلك جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة عدد من البيانات العاجلة بشأن تصريحات وزير التنمية المحلية تجاه النواب وغيرها التي تغضب الشارع المصري من وقت إلى آخر.