اندلاع حريقين كبيرين في شركتين بألمانيا في غضون ساعات قليلة

اندلع حريقان كبيران في شركتين في غضون ساعات قليلة في مدينة شتوكشتات بين ولايتي بافاريا وهيسن في ألمانيا.



واندلع الحريق الأول في مصنع للورق قبل أن يندلع الحريق الآخر في شركة لمعالجة البلاستيك والمطاط، وانتشر 300 فرد من قوات الإطفاء واستمروا في مكافحة الحريق حتى وقت متأخر من مساء الأحد، وقد أصيب أحد أفراد قوات الإطفاء بإصابات طفيفة وجرى نقله إلى المستشفى.



وأظهرت الصور التي التقطت في مكان الحادث تصاعد دخان كثيف، وتمت مطالبة السكان بإغلاق الأبواب والنوافذ لفترة مؤقتة، ولم يتم التعرف بعد على سبب الحريق ولا حجم الخسائر في شركة البلاستيك والمطاط.



تبعد الشركة عن مصنع الورق بمسافة نحو 200 متر، وقدرت الشرطة الخسائر في مصنع الورق بعدة مئات الاف اليورو، ورجحت أن يكون السبب في الحريق، عيب فني، ولم يسفر الحريق عن إصابات.



من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن "حريقين في نفس اليوم أمر غير معتاد في الواقع، وليست هناك علاقة بين الحريقين".