إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل بالولايات المتحدة بشكل نهائي

أعلن القنصل والمستشار الروسي في سياتل، الولايات المتحدة، خاليت أيسين، اليوم الإثنين، أنه تم إغلاق القنصلية العامة الروسية نهائيا بالمدينة، وأكد إخلاء مبنى القنصلية من كافة الأغراض.

وبحسب وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أكد "أيسين" أنه تم إخطار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق القنصلية في الفترة التي حددها الجانب الأمريكي، قبل نهاية الأول من أبريل الجاري.

وقال "أيسين"، لـ"سبوتنيك" عبر الهاتف: "اجتمعت إدارة القنصلية العامة مع مكتب وزارة الخارجية في سياتل، وأشارت إلى أن أعمال القنصلية العامة - وفقا لقرار السلطات الأمريكية - قد توقفت".

وأوضح أنه قد تمت دعوة مسؤولي وزارة الخارجية للصعود وتفتيش الأقسام في الطابق الخامس والعشرين من المبنى الواقع وسط المدينة، إلا أنهم رفضوا، مضيفا: "قالوا إنهم سيزورون مكتبنا غدا، وسيكون القنصل هناك في حال وجود أية شكاوى".

وكان عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، أعلنت يوم الإثنين الماضي طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

وأعلنت السلطات الأمريكية - على وجه الخصوص - أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، على خلفية تسميم سيرجي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق، الذي تحول إلى عميل مزودج، في بريطانيا.