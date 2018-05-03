تحقيقات وفاة طفلة بالسويس: المنتجع مسح الفيديوهات والشرطة أدانت الإدارة

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، في قضية وفاة الطفلة سدن محمود، 8 سنوات، التي تعرضت للصعق الكهربائي بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم، خلال حفل أقمة المنتجع، أن ضباط قسم شرطة السويس، أقروا في محضر رسمي قدم للنيابة، أن «القائمين على المنتجع الذي توفيت داخلة الطفلة قاموا بمسح جميع الفيديوهات الموجودة على جهاز الـ"DVR".

وكشفت التحقيقات بالنيابة، أن القائمين على المنتجع مسحوا الفيديوهات الفترة ما قبل وبعد الحفل الذي شهد وفاة الطفلة بخمس أيام، وأن إدارة المساعدة الفنية بمديرية أمن السويس، سترسل جهاز "DVR"، إلى الإدارة الفنية بوزارة الداخلية، من أجل استرجاع الفيديوهات.

وقررت النيابة، تسليم الجهاز الخاص بالفيديوهات إلي الإدارة الفنية بوزارة الداخلية لاسترجاع الفيديوهات التي تم مسجها.

وأكد ضابط الشرطة بقسم شرطة السويس، النقيب أحمد السكري، في محضر رسمي، أنه قام بالذهاب لمقر المنتجع 3 مرات من أجل تنفيذ قرار النيابة، بالمعاينة، ولم يتعاون معه مسئولي إدارة المنتجع، وأنه تم إخفاء جميع الأسلاك الكهربائية التي تسببت في وفاة الطفلة.

كانت أسرة الطفلة قامت بتحرير محضر بقسم شرطة السويس، رقم 2046 جنح السويس لسنه 2018.

وأكدت أسرة الطفلة في المحضر المحرر بقسم شرطة السويس، أن الطفلة تعرضت للصعق الكهربائي بمسرح المنتجع خلال حفل المطرب حمادة هلال، الذي كان يحيي حفل بمسرح المنتجع.