مدرب الإسماعيلي: هدفنا الفوز بالكأس

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أكد عمرو فهيم المدرب المساعد بالجهاز الفني للإسماعيلي علي عزم فريقه الوصول إلي نهائي كأس مصر بغض النظر عن المنافس الذي سيواجهه الفريق فى مباراة نصف النهائي للكأس.

وقال فهيم فى تصريحات للموقع الرسمي للدراويش اليوم الأربعاء:"سنعمل على دراسة الفريق المنافس، الذي سنواجهه فى قبل نهائي الكأس، وذلك من خلال متابعة مبارياته، من أجل الوقوف علي نقاط ضعفه".

وعن مدي جاهزية دييجو كالديرون مهاجم الدراويش للمباراة القادمة، قال فهيم: "اللاعب بات جاهزا للمشاركة مع الفريق، وعودته ستمثل جانب كبير من القوة الهجومية لنا".

وفاز الدراويش على فريق منتخب المحافظة بسبعة أهداف نظيفة فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء بالإسماعيلية فى إطار استعداد السامبا لدور قبل النهائي بكأس مصر.