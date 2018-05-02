رئيس جامعة بني سويف: إعفاء أبناء مؤسسات الأيتام من المصروفات الدراسية

وافق مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم (157) المنعقدة برئاسة د. منصور حسن، رئيس الجامعة، على إعفاء للطلبة والطالبات أبناء مؤسسات ودور الرعاية للأيتام بالمحافظة من المصروفات الدراسية بكافة كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، وتفعيلا لدورها في المشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة؛ مما يساهم في تفعيل دور الجامعة في تنمية البيئة وتحقيق دورها لخدمة المجتمع، وتقديم كافة المساعدات المتاحة.

كما أكد على ضرورة مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، فيما اتخذته الجامعة من قرارات في ذلك الشأن.