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رامي جنيدي ثالث صفقات سلة الأهلي

علي البحيري
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 11:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 11:35 م

نجح فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني طارق خيري في التعاقد مع رامي جنيدي لاعب الجزيرة السابق بشكل رسمي لمدة موسمين.

وحصل الأهلي على توقيع جنيدي ليكون ثالث صفقات سلة القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد ضم حاتم البحيري لاعب سبورتنج والاتحاد السابق لمدة موسمين، وأيضا مصطفي مشعل لاعب مصر للتأمين السابق والمنتخب الوطني لمدة موسمين أيضا.

ويسعى الأهلي لعقد عدة صفقات في الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية.

وكان الأهلي قد توج هذا الموسم بلقب كأس مصر ولقب دوري المرتبط.


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