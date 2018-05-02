مصيلحي يخطف «كوريه» من المقاولون لثلاثة مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في حسم صفقة انتقال لاعب خط الوسط المدافع الإيفوارى " ديديه كوريه" لاعب وسط نادى المقاولون العرب السابق، و الذى سبق له اللعب لأندية أشانتى الغانى و الصفاقسى التونسى فى صفة انتقال حر

و ظهر المدافع الإيفواري بمستوى متميز خلال الثلاث مواسم الماضية وأشاد الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد عمر باللاعب.

وطالب عمر بالتعاقد مع لاعب الوسط، بسبب المستوي الجيد الذي ظهر به خلال مباريات فريقه السابق، وذلك من أجل تدعيم الفريق فى الموسم المقبل.

ونجح محمد مصيلحى رئيس النادى في انهاء صفقة اللاعب صاحب الـ28 سنة لصالح زعيم الثغر رغم وجود أكثر من عرض داخلى و خارجى للاعب، و لكن جدية المفاوضات حسمت أنتقاله لسيد البلد.

و أتم اللاعب إجراءات الكشف الطبى تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور عمرو الأشلم و الذى أكد أن اللاعب لائق طبياً وبدنياً عقب إجراء الفحوصات الطبية المتبعه.